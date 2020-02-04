Москва, , 06:35 — REGNUM Во вторник, 4 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −3… −1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 5 февраля в Москве будет переменная облачность, местами небольшой снег, местами гололедица, −7… −5 °С.

Скорость западного, северо-западного ветра составит 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В столице в связи с сильным ветром и гололедицей объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 729 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −5… −0 °С днём и −10… −5 °С ночью.

В среду, 5 февраля, днём в столице ожидается −5… −3 °С. По области −8… −3 °С. Ночью в регионе −15… −7 °С.