Биробиджан, , 06:21 — REGNUM Во вторник, 4 февраля, после карантина заработала школа № 5 города Биробиджана, наполненность учениками высокая, многие учащиеся успели за время карантина выздороветь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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По состоянию на 4 февраля в Биробиджане на карантин остаются закрытыми гимназия № 1, лицей № 23, школы № 7, 8, 10, 11, 14, 16, а также специальная коррекционная школа.

«Со вторника, 4 февраля, временно приостановлена образовательная деятельность в школе № 6. В школе № 4 руководство следит за посещаемость учеников. Пока о закрытии этого образовательного учреждения речи не идет», — рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области значительное количество школ оказалось закрыто на карантин по острым респираторно-вирусным инфекциям.