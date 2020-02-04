Красноярск, , 06:05 — REGNUM 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения выявили инспекторы ГИБДД Красноярска в ходе масштабного рейда «Нетрезвый водитель», проведённого на прошедших выходных. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На улицах Советского и Кировского районов и на выездах из Красноярска в ночные часы были организовали тотальные проверки (с перекрытием проезжей части) всех водителей на состояние алкогольного опьянения.

Всего за рейд были выявлены 39 нетрезвых водителей — их автомобили были помещены на спецстоянку. Нарушителям грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Задержанным за вождение в нетрезвом виде повторно — а таких оказалось семь граждан — грозит привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский полк ДПС ГИБДД на выходных проводил рейд «Нетрезвый водитель» с тотальной проверкой всего проезжающего автотранспорта. В ночное время инспекторы останавливали для этого весь транспорт. Посты ДПС были расположены с учётом мест расположения увеселительных заведений.

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