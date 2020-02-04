Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Прокуратуру Новосибирской области во время проверок обнаружила ошибки в статистике, которую составляли сотрудники регионального управления МВД РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полицейские допускали нарушения при заполнении статистических документов и внесении в базу данных сведений о социально-криминологических характеристиках преступности, о суммах причинённого (возмещённого) материального ущерба, квалификации преступлений и так далее.«Вследствие этого не обеспечена достоверность отчётных данных указанной категории по формам федерального статистического наблюдения, — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время нарушения устранены, но за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и несоблюдение законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены 62 должностных лица новосибирского управления МВД, из них 27 руководителей.