Москва, , 05:45 — REGNUM Запасы необходимых лекарств для лечения рака у детей в российских клиниках почти исчерпаны. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан, самыми дефицитными являются онкаспар и цитарабин, используемые для терапии лейкозов. Специалист подчеркнул, что у препаратов есть аналоги, но они обладают низкой эффективностью и подходят не всем.

Масчан также отметил, что из-за использования аналогов количество рецидивов лимфобластного лейкоза в России выросло с 4 до 15% за последние два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с поставками жизненно необходимых лекарств не должна повторить историю с препаратом «Фризиум».

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