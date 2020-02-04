Пекин, , 05:42 — REGNUM Пневномния, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Уровень смертности в Китае достаточно низок, он достигает только 2,1%», — сказала дипломат.

Ранее в национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 20 438, и 425 человек умерли. Число вылечившихся от нового коронавируса в Китае достигло 632 человек.

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