Южно-Сахалинск, , 05:37 — REGNUM Власти Сахалинской области усиливают меры по предотвращению распространения коронавируса на островах. Особое внимание уделяется туристам, которые недавно вернулись из КНР, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мы должны принять все меры чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию Сахалинской области. Министр здравоохранения обязан быть на связи 24 часа», — сказал губернатор области Валерий Лимаренко.

На Сахалине и Курилах обеспечен повышенный санитарный контроль в портах, аэропортах, в гостиницах.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавируса на Сахалине нет, а истерия уже есть. Граждане отказываются покупать бананы, которые вообще поставляют из Эквадора и массово скупают медицинские маски.