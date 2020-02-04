Новосибирск, , 05:30 — REGNUM В Новосибирской области установлена величина прожиточного минимума за 4 квартал 2019 года. Она составила в среднем на одного новосибирца 11 018 рублей, в том числе на трудоспособное население —11 713, пенсионера — 8 899; ребёнка — 11 274 рубля, сообщает Новосибирскстат.

«В расчёте на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на: питание — 42,1% (4 636 рублей); непродовольственные товары — 25,3% (2 785 рублей); оплату услуг — 25,3% (2791 рубль); налоги — 7,3% (806 рублей)», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что величина прожиточного минимума в Новосибирской области установлена в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ»,постановлением губернатора.