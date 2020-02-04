Москва, , 05:29 — REGNUM Превышение недельных эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ в 23 субъектах России отметили специалисты Роспотребнадзора. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что аналогичное превышение наблюдается в восьми центральных городах субъектов Российской Федерации.

«При этом в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп 3−6 лет и 7−14 лет», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что во время подготовки к сезонному подъёму уровня заболеваемости в России было привито более 73,95 млн. человек (50,5% от численности населения).

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