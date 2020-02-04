Циолковский, Амурская область, , 05:43 — REGNUM На космодроме Восточный специалисты завершили цикл механической сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФГУП «ЦЭНКИ».

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Это уже третий «пакет» ракеты-носителя, собранный на космодроме «Восточный» в 2020 году: первый был собран 15 января, второй был готов 24 января. Третий «пакет» также как и первые два переведён в режим хранения в монтажно-испытательном корпусе до начала пусковой кампании 2020 года.

В ближайшее время на космодроме будут проведены работы по выгрузке и транспортировке створок головного обтекателя в монтажно-испытательный корпус.

Как сообщало ИА REGNUM, на космодроме «Восточный» в рамках подготовки к пусковой кампании, ведётся сборка «пакетов» ракет «Союз-2.1б».