Токио, , 05:22 — REGNUM Японский круизный лайнер был помещен на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из пассажиров был обнаружен коронавирус нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в настоящее время всех 2500 пассажиров и 1500 членов экипажа проверяют сотрудники японского минздрава. В настоящее время пока только семеро пассажиров лайнера заявили о недомогании, результаты их анализов будут известны 4 февраля. Предполагается, что туристы могли заразиться коронавирусом во время остановки лайнера в китайском Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Олимпийский комитет Японии опроверг информацию о возможной отмене Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса. Отмечалось, что сотрудники японского комитета ведут работу с Международным олимпийским комитетом и рассматривают методы противодействия коронавирусу.

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