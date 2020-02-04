Москва, , 05:20 — REGNUM Дефицит в организме витамина D может стать причиной частых простуд в зимний и весенний периоды. Об этом сообщила в интервью «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист также отметила роль данного вещества в улучшении концентрации внимания и памяти. Она напомнила, что главными источником витамина D является жирная морская рыба, а больше всего — в печени трески. Поэтому, как считает Соломатина, для его восполнения следует принимать рыбий жир.

Как сообщало ИА REGNUM, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Фатима Дзгоева заявила, что без согласования с врачом употребление витаминов и минералов может нанести серьезный вред здоровью.

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