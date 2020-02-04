Ланьчжоу, Китай, , 05:10 — REGNUM Таможенная полиция города Ланьчжоу в провинции Ганьсу на северо-западе Китая изъяла 3,73 кг изделий из диких животных, находящихся под охраной государства, сообщает агентство Синьхуа.

Контрабандная партия, включая 21 изделие из слоновой кости весом 775,61 грамма, 10 рогов антилопы весом 871 грамм и 38 изделий из гигантских моллюсков весом 2,08 кг была изъята таможней Ланьчжоу.

По одному из самых свежих случаев таможенная полиция Международного аэропорта «Чжунчуань» города Ланьчжоу конфисковала пять браслетов, сделанных из гигантского моллюска весом 215,5 грамма у одно из китайских пассажиров, прилетевших из Бангкока.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский порт Циндао на востоке страны изъял за прошедший год контрабандных товаров на сумму более полмиллиарда долларов.

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