Посёлок городского типа Бурея, Амурская область, , 05:43 — REGNUM Бурейская ГЭС по итогам 2019 года произвела 7,341 млрд киловатт-часов электроэнергии, что превысило среднегодовые проектные значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РусГидро.

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В компании заявляют, что рекордные значения были достигнуты в 2019 году вследствие максимальной за всю историю работы Бурейской ГЭС водности реки Бурея. В течение года в Бурейском водохранилище было зарегистрировано прохождение восьми волн паводка. Приточность воды в ушедшем году на 13 процентов превысила аномальный приток воды в 2013 году.

«Грамотная работа специалистов Бурейской ГЭС по расчету режимов работы станции, позволили провести пропуск паводковых вод без каких-либо последствий для населенных пунктов, расположенных ниже по течению Буреи», — рассказали в пресс-службе РусГидро.

Как сообщало ИА REGNUM, в период паводка специалисты Бурейской ГЭС не допустили аномального заполнения водохранилища и подтоплений нижележащих населённых пунктов.