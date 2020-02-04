Ухань, Китай, , 05:02 — REGNUM В общей сложности 350 тонн товаров первой необходимости было доставлено военными грузовиками в супермаркеты города Уханя, эпицентра эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Специальная группа транспортировки, собранная из военных на 130 грузовиках в количестве 260 солдат и офицеров из военных частей Хубэя, была сформирована для того, чтобы нивелировать брешь, которая возникла в логистическом секторе города в связи со вспышкой коронавируса.

Данное решение было одобрено Центральной военной комиссией КНР по запросу муниципальных властей Уханя с целью профилактики и борьбы с эпидемией коронавируса.