Ухань, Китай, , 04:46 — REGNUM Власти города Уханя в провинции Хубэй, где разразилась эпидемия нового коронавируса, переоборудуют существующие площадки, включая гимназию и выставочный центр, под госпитали, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Хуншаньская гимназия и Уханьский международный выставочный центр (WICEC), а также комплекс домов культуры, прозванный «Уханьская гостиная», будут превращены в госпитали. Все эти здания размещены в районах Цзянхань, Учан и Дунсиху города Ухань.

В выставочном центре WICEC разместится 1000 коек. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, город уже заявил о строительстве двух временных госпиталей «Хуошэньшань» и «Лэйшэньшань» на 2600 коек в совокупности. Первый госпиталь уже достроен.