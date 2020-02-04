Москва, , 04:40 — REGNUM Новое ток-шок «Док-Ток» на Первом канале будут вести Ксения Собчак и Александр Гордон, 3 февраля сообщает пресс-служба телеканала.

Программа начнет выходить каждый день в вечернее время с понедельника по четверг и будет посвящена событиям, которые привлекли широкое общественное внимание.

Ведущие будут выходить в эфир по очереди. Первый выпуск покажут 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о привлечении Ксении Собчак в качестве ведущей на Первом канале велись в мае 2019 года.

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