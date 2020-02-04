Пекин, , 04:39 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения Китая подцедилась детальными данными об эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 3225 новых случаев заражения зафиксировано в стране. Еще 64 человека скончались. Порядка 5000 человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на заражение вирусом.

За последние сутки еще 492 человека впали в тяжелое состояние в связи с развитием болезни, 157 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 20 438, и 425 человек умерло.

В комиссии также добавили, что 2788 пациентов остаются в тяжелом состоянии, а 23 214 человек находятся под подозрением на заражение. Всего 632 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению.

В настоящее время 221 015 близких контактов заразившихся вирусом находятся под наблюдением врачей. Из них 12 755 человек были отпущены домой, остальные 171 239 человек под присмотром медиков.