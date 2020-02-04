Ухань, Китай, , 04:30 — REGNUM Столица китайской провинции Хубэй город Ухань приостановил работу иммиграционной администрации и оказание соответствующих услуг в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Еще 27 января Укхань приостановил выдачу китайских загранпаспортов и разрешений на въезд-выезд в специальные административные районы Гонконг и Макао, а также Тайвань. Все терминалы самообслуживания также были отлючены.

Напомним, что провинция Хубэй является эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции в Китае. В регионе было зафиксировано по данным на 3 февраля 11 177 случаев заражения инфекцией и 350 смертей. Еще 1701 пациент находится в тяжелом и критическом состоянии.