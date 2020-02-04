Владивосток, , 05:42 — REGNUM В понедельник, 3 февраля, через пограничные пункты пропуска в Приморье из Китая вернулось 64 гражданина России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего за три дня работы так называемого «эвакуационного коридора», открытого на пунктах пропуска в Приморье в связи с распространением коронавируса, в Россию из Китая вернулось 149 человек.

«В субботу мы эвакуировали 58 человек, в воскресенье 27 и в понедельник 64 человека. Это жители не только Приморья, но и других субъектов России», — рассказал руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

Следующие автобусы, как рассказали в правительстве региона, отправятся за гражданами России 4 и 5 февраля от пунктов пропуска Полтавка, Пограничный и Краскино. Эвакуация россиян будет продолжена и в последующие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае продолжает расти также и число вылечившихся от коронавируса — их количество уже превысило 630 человек, что больше, чем количество смертельных исходов.