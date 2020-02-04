Москва, , 04:23 — REGNUM Алкоголизм может быть вызван ежедневным употреблением одного бокала вина за ужином. О такой опасности для российских граждан рассказал в интервью радио Sputnik главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, вечернее употребление одного бокала вина — тысячелетняя традиция европейцев, из-за которой у них выработался устойчивость к небольшому количеству этого вида алкогольного напитка. У жителей России, по словам нарколога, подобной генетической адаптации не выработалось.

Также, по словам Брюна, на его относительную «безвредность» для жителей средиземноморских стран Европы влияет характерный для данной местности жаркий климат, способствующий быстрому выведению продуктов распада алкоголя.

Эксперт напомнил, что одним из главных особенностей алкогольных напитков для здоровья является токсический эффект и безопасных доз алкоголя для организма нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января Евгений Брюн отметил смертельную опасность употребления алкоголя с целью снятия похмелья.

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