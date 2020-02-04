Москва, , 04:22 — REGNUM Авторы нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) существенно увеличили число составов правонарушений, за которые штрафы можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, сообщили 4 февраля в пресс-службе Минюста РФ.

«Предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений. Возможность оплатить штрафы со скидкой предусмотрена для 60% этих нарушений.

Добавим, в действующем кодексе возможность уплаты в размере половины от суммы назначенного штрафа распространяется только на правонарушения в области дорожного движения, и только по 124 составам из более 1800, предусмотренных в кодексе (порядка 7%).

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