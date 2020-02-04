Пекин, , 04:16 — REGNUM Уже 632 человека покинули китайские госпитали по всей стране после излечения от нового коронавируса, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Только за 3 февраля 157 человек были выписаны из госпиталя по факту выздоровления. Из них 101 человек приходится на провинцию Хубэй, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

На конец 3 февраля всего 425 человек умерло от нового коронавируса, а общее количество подтвержденных случаев заражения этой опасной инфекцией достигло 24 438 человек по всему Китаю.