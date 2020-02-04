Владивосток, , 05:41 — REGNUM В Приморье автомобильные пункты пропуска начали пропускать в Россию из Китая фуры с продуктами, что позволит избежать дефицита на рынке овощей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее автомобильное сообщение с Китаем было приостановлено до 2 февраля, далее запрет на передвижение был продлён, что немедленно привело к дефициту китайских овощей и значительному росту цен.

«Без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. Поэтому грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто», — рассказали в минпромторге Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае от коронавируса по состоянию на утро вторника, 4 февраля, погибло 425 человек, более 19 тысяч заразились.