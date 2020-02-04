Пекин, 4 февраля 2020, 03:25 — REGNUM Целый ряд медицинских институтов Китая проводят клинические испытания препаратов против нового коронавируса, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.
Клинические испытания должны проверить эффективность таких препаратов как «Ремдесивир», сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Сун Шули.
Информация о клинических испытания «Лопинавира» и «Ритонавира», а также целого ряда препаратов традиционной китайской медицины в настоящее время собираются экспертами и подвергаются анализу и обработке.