Москва, , 03:22 — REGNUM Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы. Такое предложение Минтруда отражено в проекте поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», размещенном на портале нормативно-правовых актов.

Изначально на выплату материнского капитала на три года планировалось потратить более 945 млрд рублей. Однако новые положения программы предполагают увеличение финансирования в 2020 году — до 428 млрд рублей, а в 2021 и 2022 гг. — до 522 млрд руб. и 582 млрд руб. соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года в ходе послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин объявил, что маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей начнут получать российские семьи, у которых появился первый ребенок, а выплаты за второго ребенка увеличатся до 616 тыс. 617 рублей.

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