Москва, , 03:12 — REGNUM Декабрьская инициатива депутатов о запрете курить на кухнях, в коридорах и санузлах коммунальных квартир была поддержана министерством здравоохранения РФ. Об этом 4 февраля сообщает газета «Известия».

Инициатива по ограничению курения в коммунальных квартирах была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с Николаем Герасименко («Единая Россия») 17 декабря 2019 года. Как следует из пояснительной записки, цель инициативы — защитить некурящих граждан, в первую очередь детей, женщин и стариков, от вреда, наносимого табачным дымом. На практике, при наличии в коммуналке курящих соседей, дышать этим дымом остальным приходится практически круглосуточно.

По информации газеты, в Минздраве данная инициатива в целом поддерживается. Свои официальные отзывы по законопроекту правительство и комитеты Госдумы должны будут предоставить до 18 февраля.