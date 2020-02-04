Магадан, Магаданская область, , 05:41 — REGNUM Депутаты Магаданской областной думы обратились к руководству торгового центра «Китай-Город» с предложением задержать возвращение из Китая работников этого предприятия.

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Инициатива депутатов связана с эпидемиологической ситуацией вокруг нового коронавируса, пишет MagadanMedia.

Как рассказал депутат Магаданской областной Думы Михаил Тумашов, руководство торгового центра «Китай-город» вышло на связь со своими работниками — гражданами Китая, находящимися в отпуске на период празднования «китайского нового года» и объявили им о продлении отпуска. Вернуться в Магадан работники «Китай-города» теперь смогут только после прекращения эпидемии коронавируса.

«Сейчас в ТЦ «Китай-город» работают только те граждане КНР, которые постоянно находятся в Магадане уже не меньше полугода», — ответил представитель ТЦ «Китай-город».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время число погибших от коронавируса в Китае составляет 425 человек, ещё около 19 тысяч человек инфицированы коронавирусом.