Пекин, , 03:03 — REGNUM В обще сложности 1,28 млрд пассажирских поездок было совершено по всему Китаю с 10 января по 2 февраля текущего года, то есть за первые 24 для сорокадневного пика поездок в связи с празднованием Китайского Нового года, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Только за 2 февраля объем пассажироперевозок воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом обрушился на 86,3% в годовом исчислении до 12,62 млн поездок, что в Министерстве транспорта КНР связывают с эпидемией нового коронавируса в стране.

При этом, Китай продлил семидневные праздники по случают Весеннего фестиваля (Нового года по лунному календарю) до десяти дней с целью борьбы со вспышкой нового коронавируса и снижения нагрузки на транспортные системы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, объем железнодорожных перевозок в районе Пекин-Тяньцзинь-Хубэй рухнул на 11% за первый 21 день с начала пика поездок «чуньюнь».

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