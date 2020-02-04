Бразилиа, , 03:00 — REGNUM Минздрав Бразилии не видит необходимости в отмене карнавала из-за угрозы распространения коронавируса, заявил глава ведомства Энрике Мандетта на своей странице в Twitter.

«Что касается отмены карнавала: это культурное событие, которое формирует нашу идентичность», — заявил он.

Министр отметил, что оснований для отмены праздника в настоящее время нет. Он выразил надежду, что бразильцы во время карнавала будут наслаждаться праздником, а не переживать из-за возможной болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Бразилии было выявлено 14 подозреваемых на заражение коронавирусом. Однако пока ни одного подтвержденного случая на территории страны не было зафиксировано.