Пекин, , 02:58 — REGNUM За прошедшие сутки число погибших от коронавируса в Китае достигло 425 человек, заболевших — 19 700 человек. Это следует из информационных сообщений, обнародованных утром 4 февраля комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов Китая.

Наибольшее число новых смертей и заболеваний от коронавируса приходится на провинцию Хубэй — 64 и 2 345 соответственно. В результате чего общее число умерших в этой провинции достигло 414 человек, а заболевших — 13 522 человека.

Одновременно сообщается, что выздоровело и выписалось из больниц к настоящему времени 622 человека.

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