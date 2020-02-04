Циндао, Китай, , 02:45 — REGNUM Таможня города Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая расследовала 190 случаев контрабанды на общую сумму 3,77 млрд юаней (около $547 млн) в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно свежим расчетам, полученные данные на 13,8% и 24,3% соответственно выше, чем в 2018 году. Среди изъятой продукции было 48,5 кг изделий из слоновой кости, 1,2 тонн сушёных морских коньков и четыре тигровых шкуры, наряду с другими изделиями и продуктами из диких животных, находящихся под охраной государства, включая рога носорога и панцири панголин.

Отметим, что торговля изделиями из слоновой кости, включая импорт, экспорт и перепродажу внутри Кита, строго запрещен законодательством страны. Из недавних случаев — таможня порта Циндао задержала контрабандиста с 11 изделиями из слоновой кости в пассажирском багаже.

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