Тяньцзинь, Китай, , 02:34 — REGNUM В городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая подготовлено дополнительно 2130 новых коек в четырех специальных госпиталях для борьбы с новым коронавирусом, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Тяньцзиньский госпиталь «Хайхэ», который является первым специальным выделенным госпиталем для больных новым коронавирусом, располагает 600 койками. Для большей эффективности борьбы с коронавирусом власти города решили выделить еще три госпиталя для борьбы с эпидемией общим объёмом мест для пациентов в количестве 1530.

Напомним, что по данным на 10:00 понедельника 3 февраля, в Тяньцзине было зафиксировано 56 подтвержденных случаев коронавируса.