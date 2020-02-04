Ухань, Китай, , 02:34 — REGNUM Число умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй к утру 4 февраля достигло 414 человек, заболевших — 13 522 человек. Об этом 4 февраля сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции.

Новых случаев смерти за последние сутки в провинции было зафиксировано 64, заболевания — 2 345.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки, предшествующие последним, в провинции было 56 умерших от коронавируса из 57 новых смертей во всём Китае. А всего в стране на конец 2 февраля число заболевших достигло 17 205, умерших — 361 человек.

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