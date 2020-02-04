Москва, , 02:22 — REGNUM Писатель, переводчик и литературовед Евгений Витковский скончался на 70-м году жизни, сообщила его супруга Ольга Кольцова на своей странице в Facebook.

«Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля», — написала она.

Ранее Кольцова сообщала, что Витковский был помещен в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии из-за проблем со здоровьем.

Евгений Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный университет. В СССР издавался как поэт-переводчик, в 1990-е годы занялся литературоведением. Последние годы жизни он посвятил изучению и переводу шотландской поэзии.