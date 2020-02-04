Харбин, Китай, , 02:16 — REGNUM Беременная женщина, заболевшая новым коронавирусом (2019-nCoV) благополучно родила здорового ребенка в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Женщина была на 38-й неделе беременности, когда у нее появился кашель и жар с температурой тела 37,3 градуса Цельсия. Врачи обнаружили в ее организме новый коронавирус, сообщил вице-президент Харбинского городского госпиталя №6 На Хуэй.

Доктора решили сделать пациентке кесарево сечение, благодаря чему девочка весом около 3 кг родилась в тот же день. При этом, у ребенка в организме вируса не было. Температура тела роженицы вернулась к норме уже 2 февраля.

Мать, и ребенок до сих пор находятся под карантином. Две специальные команды медиков направлены для наблюдения за ними. Госпиталь, однако, не разглашает ни имени пациентки, ни ее возраста.

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