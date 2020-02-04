Синин, Китай, , 02:08 — REGNUM Китайская провинция Цинхай на северо-западе страны потратит 74 млн юаней (около $10,7 млн) в 2019 году на защиту и восстановление водно-болотных угодий, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

На защиту и восстановление угодий было направлено 73 млн юаней средств центрального правительства КНР и 1 млн юаней местных властей. Деньги пошли на восстановление экологии и защиту болот, рек, озер и прочих водных ресурсов региона. С 2016 года Цинхай вложил в это дело более 766 млн юаней.

Имею более 8,14 млн га водно-болотных угодий, Цинхай занимает первое место по данному показателю в Китае. Три объекта были включены в список водно-болотных угодий мирового значения. Всего же в провинции насчитывается 19 водно-болотных угодий национального значения.