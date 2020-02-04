Тирасполь, , 01:44 — REGNUM Власти Приднестровья ограничили въезд на территорию республики иностранных граждан, прибывающих из Китая, стран или регионов с подтвержденными случаями заражения коронавирусной инфекцией либо их посещавших в течение последних 14 суток. Как передает ИА REGNUM, такой указ подписал президент ПМР Вадим Красносельский.

Упомянутые категории граждан подлежат обязательному медицинскому осмотру в порядке, определенном Министерством здравоохранения ПМР. Минздрав будет вести учет стран и регионов с подтвержденными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Минздраву также поручено разработать порядок принятия неотложных мер при выявлении лиц, предположительно зараженных коронавирусной инфекцией.

Председателю правительства ПМР Александру Мартынову поручено ежедневно информировать главу государства о текущей ситуации.