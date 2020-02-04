Москва, , 01:44 — REGNUM Влияние Организации Объединённых Наций на ход событий в мире слабеет, но это не значит, что она себя изжила, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Она остается организацией, обладающей высокой легитимностью, единственным механизмом глобального управления», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации к 75-летней годовщине Ялтинской конференции.

Россия, по её словам, проводит в ООН курс на открытый, честный, равноправный диалог, при этом придерживаясь позиции, что уберечь мир от опасности позволит только понимание неизбежности и безальтернативности политического урегулирования любых имеющихся проблем.

Решение о создании ООН стало одним из итогов Ялтинской конференции, которая прошла 4−11 февраля 1945 года. Создатели ООН — Большая Тройка (СССР, США и Великобритания) исходили из того, что международная послевоенная политика будет основываться на дружественном и тесном послевоенном сотрудничестве великих держав.

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