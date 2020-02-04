Ухань, Китай, , 01:08 — REGNUM Шесть биотехнологических компаний провинции Хубэй в центральном Китае, где произошла вспышка нового коронавируса, разработали новые продукты для выявления вируса 2019-nCoV, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Директор Департамента науки и технологий провинции Хубэй Ван Вэй сообщил во время пресс-конференции по профилактике и контролю за коронавирусом, что два новых набора по выявлению вируса были разработаны уханьской компанией BGI, а система секвенирования, также разработанная компанией, была одобрена Национальной администрацией медицинской продукции Китая 26 января.

Новая продукция по выявлению вируса, разработанная четырьмя другими компании, также подана на согласование с властями и ждет одобрения. Вдобавок к этому два набора по выявлению антител вируса, которые были разработаны Уханьским институтом вирусологии и фармацевтической компанией, уже производятся для последующего выхода на рынки.

Напомним, что в провинции Хубэй подтверждено 11 177 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 1701 пациент находятся в критическом или тяжелом состоянии, а количество смертей достигло 350.