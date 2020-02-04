Пекин, , 00:57 — REGNUM Рыночный регулятор Китая также встал на борьбу с коронавирусом, противостоя рыночным нарушениям на фоне вспышки болезни и обеспечивая порядок, сообщает 3 января агентство Синьхуа.

По данным на 1 февраля департаменты рыночного регулирования направили почти 390 тыс. сотрудников правоохранительных органов для борьбы с завышением цен на рынках в связи со вспышкой нового коронавируса. Они раскрыли 1413 случаев таких ценовых нарушений, сообщила заместитель руководителя Государственной администрации рыночного регулирования Гань Линь во время пресс-конференции.

Помимо усиления надзора за рынком, орган сместил свой фокус на три ключевые вида продукции первой необходимости в профилактике нового коронавируса — лицевые маски, а также рис, муку и овощи. Сейчас все цены на рынке в среднем стабильны, отмечает она.