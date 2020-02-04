Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Китай согласился принять помощь экспертов из США в рамках взаимодействия со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает Reuters.

«Китай принял предложение Соединенных Штатов включить группу экспертов в миссию ВОЗ в Китае для исследований и борьбы с коронавирусом», — заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля власти Соединенных Штатов подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV. А тем временем в Китае 361 человек скончался от заболевания новой пневмонией.

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