Пекин, , 00:49 — REGNUM Почти 8,3 млн пассажиров осуществили поездки из Пекина за первые 21 день сорокадневного бума перевозок в связи с Китайским Новым годом, что на 11% ниже, чем годом ранее, передает 3 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в компании China Railway Beijing Group Co., Ltd., которая отвечает за регионе Пекин-Тяньцзинь-Хубэй, а также провинции Шаньдун на востоке и Шаньси на севере, 31 января было совершено 16,5 млн поездок в этих районах Китая, что на 10,6% ниже, чем годом ранее.

Вспышка коронавируса привела к тому, что жители этих районов, да и других районов Китая, резко сократили свою активность о области поездок. Для борьбы с вирусом компания оборудовала все вокзалы почти 900 пирометрами, а также проводит дезинфекцию общественных мест, рассказывая людям о том, как избежать заражения.

Напомним, что новогодний пик железнодорожных поездок в Китае, который также называют «чуньюнь» длится 40 дней, и в этом году, начавшись 10 января, должен завершиться 18 февраля. Обычно в Китае из года в год количество поездок в этот период растет, но не в этом году.