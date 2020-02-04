Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» пройдут конным маршем по местам боевой славы V Гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Конный переход состоится в преддверии 75-летия Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Ростовской области.

В течение 17 дней донские казаки преодолеют 1 тыс. километров. Конники посетят семь городов и десять станиц Ростовской области, где возложат цветы к братским могилам и воинским мемориалам, встретятся с молодёжью. Как ожидается, завершится конный переход 8 мая на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».

Конный марш в 2020 году посвящён ещё одной юбилейной дате — 450-летию государственного служения казачества.