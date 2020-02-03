Лима, , 23:38 — REGNUM О госпитализации экс-президента Перу Альберто Фухимори заявил 3 февраля его врач Алехандро Агинага, передаёт America TV.

По словам медика, Фухимори пришлось перевести из тюрьмы, где пожилой политик отбывает наказание, в больницу. Недомогание он почувствовал накануне вечером, а в понедельник ему стало настолько плохо, что понадобилась госпитализация.

По словам Агинага, у Фухимори сильно снизился уровень кислорода в крови и он стал задыхаться. В больнице его будут обследовать.

Напомним, Фухимори сейчас 81 год. Он осуждён за нарушение прав человека и коррупцию 11 лет назад. Приговорён Фухимори был к 25 годам лишения свободы.

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