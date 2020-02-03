Москва, , 23:34 — REGNUM Информация о возможном досрочном снятии запрета на авиарейсы в Египет не соответствует действительности, заявил 3 февраля журналистам официальный представитель Минтранса России.

«Министр такого заявления не делал», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Сообщается, что Минтранс не планирует отменять запрет по меньшей мере до апреля 2020 года.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании 30 января допустил досрочное возобновление полётов на курорты Египта с целью компенсировать потери от закрытия Китая для авиакомпаний и туроператоров.

Как передавало ИА REGNUM, в Ассоциации туроператоров России в тот же день сообщали, что первые чартерные авиарейсы в Египет могут возобновиться в конце апреля — начале мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Чартеры из России в Египет могут возобновиться на майские праздники