Москва, , 23:31 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает ввести новые комбинации для обозначения регионов на автомобильных номерах. Проект соответствующего ведомственного приказа опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Суть поправок в действующий порядок присвоения регистрационных номеров для транспорта в том, чтобы существенно расширить перечень цифр для обозначения кодов регионов.

В качестве первой цифры указан диапазон — от 1 до 9. К примеру, сейчас перед кодом региона могут стоять либо 1, либо 7.

Необходимость данного нововведения продиктована тем, что автопарки в ряде регионов, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, неуклонно растут, и существующих вариантов номеров просто не хватает.