Мюнхен, Германия, , 22:59 — REGNUM Число заразившихся новым типом коронавируса в Германии достигло одиннадцати человек, сообщило министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

Как уточняется, ещё один заболевший — сын одного из сотрудников компании по производству автокомплектующих Webasto, у которого ранее также подтвердилось подозрение на коронавирус.

Таким образом, на сегодняшний день девять случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено на территории Баварии. Ещё двое инфицированных находились среди граждан, эвакуированных властями ФРГ из китайского города Ухань.

Читайте также: В Германии ещё два сотрудника Webasto оказались заражены коронавирусом