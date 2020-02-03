Турин, Италия, , 22:53 — REGNUM Мэр Турина Кьяра Аппендино в понедельник, 3 февраля, на одном из официальных мероприятий рассказала об имевшем место несколько дней назад случае принудительной высадки из общественного транспорта гражданки КНР.

По словам мэра, пассажиры одного из автобусов заставили выйти проживающую в Турине китаянку — по всей видимости, из-за опасений перед коронавирусом.

Подобные проявления недопустимы, Турин — город, свободный от расизма, добавила градоначальница.