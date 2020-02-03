Душанбе, , 22:45 — REGNUM В Таджикистане начал свою работу специальный штаб по противодействию распространения коронавируса, образованный по поручению президента страны Эмомали Рахмона. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Главой штаба назначен вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим.

По данным источника в правительстве страны, штаб был сформирован из глав министерств здравоохранения, образования, сельского хозяйства, министерства иностранных дел, комитетов по чрезвычайным ситуациям, молодежи, а также руководителей ТВ и радио, авиакомпаний и аэропортов страны.

Все решения и рекомендации штаба должны обязательно выполняться на территории всего Таджикистана.

Все больницы страны оснащены специальными изоляторами или инфекционными палатами. Именно туда на специальном транспортном средстве доставляются люди с симптомами коронавируса. Срок нахождения в таких учреждениях составляет 14 дней — инкубационный период вируса.

По информации источника, со всеми таджикистанцами, находящимися на территории Китая, налажена постоянная связь. Правительство страны рассматривает вопрос об их эвакуации.

По данным министерства здравоохранения страны, на территории Таджикистана не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.